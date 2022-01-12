Вистежували кілька місяців: на Вінниччині затримали наркоторговця

В місті Гайсин на Вінниччині бійці КОРДу затримали наркоторговця. Правоохоронці зловили його "на гарячому".

Чоловік виготовляв амфетамін і продавав його у себе вдома. Впродовж кількох місяців його вистежували правоохоронці.

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Наркоторговцю "світить" 10 років в'язниці

Під час чергового продажу наркотиків чоловіка затримали. Йому уже оголосили підозру. За незаконне виробництво та збут наркотиків йому "світить" до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Наркоторговцю оголосили підозру / Фото пресслужби Нацполіції

Під час проведення санкціонованого обшуку підрозділ Національної поліції для розв'язання надзвичайних ситуацій вилучив у помешканні:

амфетамін;

електронні ваги;

шприци;

бойові набої та інші речові докази.

Наразі чоловік, якого затримали, перебуває у слідчому ізоляторі. Як розповів начальник Гайсинського районного управління поліції Ігор Соломон, до Гайсинського відділку карного розшуку поступила інформація про те, що 46-річний чоловік займається збутом на розповсюдження наркотичних засобів.

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