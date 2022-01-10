У шлунку чоловік намагався перевезти 90 капсул з кокаїном. Після комп'ютерної томографії їх вилучили з кишківника медикаментозним шляхом.

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Обвинувачення стосовно перевізника кокаїну в шлунку скеровано до суду. У липні 2021 року в Борисполі затримали бразильця, який в шлунку ввіз в Україну майже 1 кілограм кокаїну,

– мовиться у повідомленні.

Чоловік перебуває у СІЗО. Обвинувальний акт до суду скерували прокурори Черкаської обласної прокуратури. Якщо вину затриманого доведуть, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення з конфіскацією майна.

У чоловіка вилучили наркотики на 2 мільйони гривень

Поліція Львівщини повідомила про затримання 25-річного жителя Миколаєва. Чоловік продавав наркотики та психотропи.

У помешканні горе-торговця знайшли наркотиків майже на 2 мільйони гривень.

Чоловікові загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Допис Держприкордонслужби:

Обвинувачення стосовно перевізника кокаїну в шлунку скеровано до суду

У липні 2021 року в Борисполі затримали бразильця, який в шлунку ввіз в Україну майже 1 кілограм кокаїну. Чоловік проковтнув 90 капсул, які вилучали з кишківника медикаментозним шляхом після комп'ютерної томографії.

Наразі іноземець перебуває у слідчому ізоляторі. Прокурори Черкаської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.