В Днепре 14-летняя девочка выстрелила в знакомую: полиция начала расследование

Ссора между несовершеннолетними возле одного из кафе Днепра завершилась выстрелами. Девушка-подросток выстрелила в свою подругу.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел 27 апреля возле одного из кафе в Амур-Нижнеднепровском районе города.

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Стреляла в подругу

Там между несовершеннолетними девушками возникла ссора. В какой-то момент 14-летняя девушка произвела несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону 17-летней знакомой, в результате чего та получила телесные повреждения.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Зимой жуткий эпизод произошел между двумя подругами-школьницами в Одесской области. Тогда 14-летняя девочка заколола свою сверстницу, а затем ее подожгла.

Тело 9-классницы на берегу Дуная обнаружил местный житель, который выгуливал собаку. Уже через несколько часов после того, как мужчина сообщил в полицию, правоохранители установили, что перед смертью девочка проводила время со своей знакомой из параллельного класса.

Та призналась следователям, что совершила расправу над подругой. По ее словам, она хотела отомстить подруге за мелкие кражи.

Как сообщила подозреваемая, она пригласила жертву на прогулку под предлогом сюрприза. Девушка завязала ей глаза и попросила лечь на расстеленное одеяло. После этого дважды ударила ножом в сердце и подожгла.

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