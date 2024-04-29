У Дніпрі 14-річна дівчинка вистрілила у знайому: поліція почала розслідування

Сварка між неповнолітніми біля одного з кафе Дніпра завершилася пострілами. Дівчина-підліток поцілила у свою товаришку.

Як розповіли у поліції, інцидент трапився 27 квітня біля одного з кафе в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

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Поцілила у подругу

Там між неповнолітніми дівчатами виникла суперечка. У якусь мить 14-річна дівчина здійснила декілька пострілів з предмету, схожого на пістолет, в бік 17-річної знайомої, унаслідок чого та отримала тілесні ушкодження.

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Взимку моторошний епізод стався між двома подругами – школярками на Одещині. Тоді 14-річна дівчинка заколола свою однолітку, а потім її підпалила.

Тіло 9-класниці на березі Дунаю виявився місцевий житель, який вигулював собаку. Вже за кілька годин після того, як чоловік повідомив у поліцію, правоохоронці встановили, що перед смертю дівчинка проводила час зі своєю знайомою з паралельного класу.

Та визнала слідчим, що вчинила розправу над подругою. За її словами, вона хотіла помститися товаришці за дрібні крадіжки.

Як повідомила підозрювана, вона запросила жертву на прогулянку під приводом сюрпризу. Дівчина зав'язала їй очі та попросила лягти на розстелену ковдру. Після цього двічі вдарила ножем у серце та підпалила.

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