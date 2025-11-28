Россия вывела в Черное море ракетоноситель: сколько ракет может полететь по Украине
- Россия вывела в Черное море ракетоноситель с боезапасом до 6 крылатых ракет.
- Также мониторы сообщают об угрозе вылета вражеской авиации.
Россия может нанести по Украине удар в ближайшее время. Оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель.
Сколько ракет может полететь по Украине, рассказали мониторы, передает 24 Канал.
Сколькими ракетами "Калибр" может Россия атаковать Украину?
По данным мониторинговых ресурсов, вечером 28 ноября в акваторию Черного моря был выведен 1 ракетоноситель.
Общий боезапас – до 6 ракет.
В акваторию Черного моря на боевое дежурство было выведено 1х ГЭПЛ "Варшавянка". Общий залп составляет до 6 крылатых ракет "Калибр",
– говорится в сообщении.
Справочно. Крылатая ракета "Калибр" имеет длину от 6,2 до 8,2 метра. Ее масса – от 1,9 до 2,3 тонны, а сама боевая часть весит от 200 до 450 килограммов. "Калибры" могут атаковать на расстояние от 200 до 2 500 километров.
К слову, мониторы также заявляют об активности вражеской авиации. Есть угроза вылета бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 в течение ночи.
Последние атаки на Украину
Вечером 28 ноября Россия запустила ракеты Х-47М2 "Кинжал" в сторону Староконстантинова. Около 19:00 в Хмельницкой области прогремели взрывы.
А в Сумах россияне дважды атаковали объект критической инфраструктуры. Пострадал 1 человек.