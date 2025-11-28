Росія вивела у Чорне море ракетоносій: скільки ракет може полетіти по Україні

Росія може завдати по Україні удару найближчим часом. Окупанти вивели у Чорне море ракетоносій.

Скільки ракет може полетіти по Україні, розповіли монітори, передає 24 Канал.

Скількома ракетами "Калібр" може Росія атакувати Україну?

За даними моніторингових ресурсів, увечері 28 листопада в акваторію Чорного моря було виведено 1 ракетоносій.

Загальний боєзапас – до 6 ракет.

В акваторію Чорного моря на бойове чергування було виведено 1х ДЕПЧ "Варшав'янка". Загальний залп складає до 6 крилатих ракет "Калібр",

– йдеться у повідомленні.

Довідково. Крилата ракета "Калібр" має довжину від 6,2 до 8,2 метра. Її маса – від 1,9 до 2,3 тонни, а сама бойова частина важить від 200 до 450 кілограмів. "Калібри" можуть атакувати на відстань від 200 до 2 500 кілометрів.

До слова, монітори також заявляють про активність ворожої авіації. Є загроза вильоту бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 протягом ночі.

Останні атаки на Україну