После ударов по Одесскому порту США разрабатывают план "Б" по вывозу украинского зерна

США и Украина работают над альтернативными способами вывоза украинского зерна после атаки россии на порт в Одессе. В США заявили, что, несмотря на подписание "зернового соглашения", доверять владимиру путину – нельзя.

Обеспечение поставок зерна поможет снизить цены.

Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Америка работает с Украиной над планом "Б" по вывозу зерна.

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По ее словам, запасной план включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж. Саманта Пауэр отметила важность настройки железнодорожных систем, "чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы экспорт мог быстрее двигаться".

Мы придерживаемся плана на случай чрезвычайных ситуаций, потому что вы не можете доверять всему, что говорит владимир путин,

– добавила она.

Несмотря на то, что россия атаковала Одессу после подписания соглашения, Пауэр выразила надежду, что "зерновое соглашение" сохранится, несмотря на шаг россии "немедленно отвлечься" от него, разбомбив порт.

Она отметила, что обеспечение поставок зерна поможет снизить цены.

Что известно о "зерновом соглашении" и атаке россии

Россия заминировала Черное море и разместила свои корабли в Черном море, что препятствовало экспорту украинского зерна. В свою очередь это создавало продовольственный кризис, в результате чего была угроза голода в некоторых странах.

22 июля Украина, Турция и ООН подписали так называемое "зерновое соглашение". Идентичное соглашение с Турцией и ООН подписала россия. Соглашение необходимо для безопасного вывоза украинского зерна. Но уже на следующий день россия атаковала порт "Одесса".

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты пытались попасть в зернохранилище, однако это им не удалось. Обстрелы осудили страны Запада. В МИД Украины назвали обстрел "плевком путина в лицо генсека ООН и Эрдогана".

В кремле цинично заявили, что удар по порту в Одессе якобы "не повлиял и не может повлиять на отгрузку зерна по соглашению".

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