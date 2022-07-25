Після ударів по Одеському порту США розробляють план "Б" щодо вивозу українського зерна

США та Україна працюють над альтернативними шляхами вивезення українського зерна після атаки росії на порт в Одесі. У США заявили, що попри підписання "зернової угоди", довіряти владіміру путіну – не можна.

Забезпечення поставок зерна допоможе знизити ціни

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер повідомила, що Америка працює з Україною над планом "Б" щодо вивезення зерна.

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За її словами, запасний план включає автомобільний, залізничний і річковий транспорти, а також відправлення барж. Саманта Пауер наголосила на важливості налаштування залізничних систем, "щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, аби експорт міг швидше рухатися".

Ми дотримуємося плану на випадок надзвичайних ситуацій, тому що ви не можете довіряти всьому, що говорить владімір путін,

– додала вона.

Попри те, що росія атакувала Одесу після підписання угоди, Пауер висловила сподівання, що "зернова угода" збережеться, незважаючи на крок росії "негайно відвернутися" від неї, розбомбивши порт.

Вона зазначила, що забезпечення поставок зерна допоможе знизити ціни.

Що відомо про "зернову угоду" та атаку росії

росія замінувала Чорне море та розмістила там свої кораблі, що перешкоджало експорту українського зерна. Своєю чергою це створювало продовольчу кризу, внаслідок чого існувала загроза голоду в деяких країнах.

22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали так звану "зернову угоду". Ідентичну угоду з Туреччиною та ООН підписала росія. Угода потрібна для безпечного вивезення українського зерна. Та вже наступного дня росія атакувала порт "Одеса".

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти намагались поцілити у зерносховище, проте це їм не вдалось. Обстріл засудили країни Заходу. В МЗС України назвали обстріл "плювком путіна в обличчя генсека ООН та Ердогана".

У кремлі цинічно заявили, що удар по порту в Одесі буцімто "не вплинув і не може вплинути на відвантаження зерна по угоді".

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