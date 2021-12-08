Взяли не того: в Париже отпустили задержанного по делу об убийстве журналиста Хашогги
Источник:AFP
Мужчина из Саудовской Аравии, которого задержали в парижском аэропорту, на самом деле не тот подозреваемый, которого ищет Турция за убийство журналиста Джамаля Хашогги. Задержание произошло 7 декабря, мужчину уже отпустили.
Правоохранители считали, что задержанный Халед Аед Аль-Отаиби является членом команды, которая участвовала в убийстве Хашогги в 2018 году. Также думали, что именно его и разыскивают.
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Детальная проверка личности задержанного позволила установить, что ордер на задержание распространяется не на него,
– сообщил генеральный прокурор Парижа.
Что известно о Хашогги и его убийстве
Журналист был острым критиком властей Саудовской Аравии. В 2017 году должен был уехать из страны из-за ареста его друзей. В октябре 2018 года Хашогги загадочно исчез в Стамбуле. В последний раз его видели живым, когда вместе с невестой посещал консульство Саудовской Аравии.
Впоследствии Саудовская Аравия подтвердила, что журналиста убили в консульстве. Перед смертью его пытали, а тело могли растворить в кислоте. Принц Саудовской Аравии признал, что убийство совершили у него на глазах, однако отрицал свою причастность к жесткой расправе.
Расследование преступления
- В 2020 году суд вынес приговоры 8 людям, которые были незначительными чиновниками. Международное сообщество восприняло этот приговор довольно сдержанно.
- Администрация Джо Байдена в конце февраля 2021 года передала в Конгресс рассекреченный отчет разведки о том, что убийство Хашогги согласовал саудовский принц.
- Как сообщало издание NYT, четверо граждан Саудовской Аравии, причастные к убийству журналиста Джамаля Хашогги, прошли боевую подготовку в США. Это произошло по контракту, утвержденному Государственным департаментом.