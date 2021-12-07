Мужчину задержали утром 7 декабря, незадолго до посадки на рейс. Сейчас он находится под стражей пограничной полиции в аэропорту. Это изданию подтвердили в полиции.
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В Париже задержали подозреваемого в убийстве Хашогги
В парижском аэропорту имени Шарля де Голля задержали мужчину, которого считают причастным к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
В то же время французский канал RTL информирует, что арестовали 33-летнего Халеда Аеда Аль-Отаиби. Он – бывший член Королевской гвардии Саудовской Аравии. У мужчины был билет на рейс до Эр-Рияда.
Аеда Аль-Отаиби находился в международном розыске Интерпола. Правоохранители заявляют, что подозреваемый – член команды, убившей Хашогги.
Генпрокурор Парижа подал прошение о его экстрадиции в Турцию. По информации источников, если задержанный согласится на экстрадицию, его посадят на самолет в Турцию. Если нет – он останется под стражей во Франции, пока его не экстрадируют туда.
Убийство Джамаля Хашогги: кратко
- Хашогги – журналист, критиковавший власти Саудовской Аравии, поэтому скрывался за границей.
- В октябре 2018 года он зашел в консульство Аравии в Стамбуле, а затем исчез. Выяснилось, что его убили и расчленили саудовские спецназовцы.
- Сперва Эр-Рияд отрицал все, но позже под давлением фактов таки признал, что Хашогги убили умышленно. В то же время причастность к этому королевской семьи саудиты категорически отрицали.
- В сентябре 2020 года суд вынес приговоры 8 людям – все они были незначительными чиновниками.
- В феврале 2021 года администрация Джо Байдена передала в Конгресс рассекреченный отчет разведки. Согласно ему, убийство Хашогги согласовал саудовский принц.