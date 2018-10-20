Убийство саудовского журналиста: СМИ сообщили подробности смерти

Причиной смерти саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, который исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, могло быть удушение или "удушающий восторг".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники близкие к Королевскому дворцу Саудовской Аравии.

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Отмечается, что сейчас Саудовской Аравией, которая в ночь на 20 октября признала причастность к смерти журналиста Хашкаджи, не было приведено никаких доказательств, которые бы подтвердили, что именно вызвало смерть журналиста.

Турецкие чиновники продолжают утверждать, что журналиста Хашкаджи после убийства расчленили.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашкаджи: им оказался аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.



Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кто такой Джамал Хашкаджи?59-летний саудовский журналист, который работал, в частности, и медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США. В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку в The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.