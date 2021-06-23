Издание со ссылкой на документы и собственные источники пишет, что обучение прошло, когда секретное подразделение, ответственное за убийство Хашогги, начало похищать, задерживать и издеваться над гражданами Саудовской Аравии по приказу наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

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Детали обучения боевиков

Тренировки боевиков проходили в Арканзасе, их проводила охранная компания Tier 1 Group. Журналисты отмечают, что контракт утвердил Госдеп США.

Обучение имело оборонительный характер и предусматривало безопасную стрельбу и противодействие нападению. В него также входила работа по наблюдению и ближнему бою.

Луис Бремер, исполнительный директор компании Cerberus Capital Management, которой принадлежит Tier 1 Group, подтвердил факт тренировок. Однако уточнил, что они "не связаны со следующими ужасными действиями граждан Саудовской Аравии".

Госдеп предоставлял лицензию на военизированную подготовку королевской гвардии Саудовской Аравии с 2014 года, то есть при президентстве Барака Обамы. Его представитель отказался подтвердить факт предоставления лицензии.

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