Администрация Джо Байдена 26 февраля передала в Конгресс рассекреченный отчет разведки о громком убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

В документе говорится, что преступление организовали спецслужбы Саудовской Аравии, которые полностью контролирует наследник престола страны принц Мохаммед бен Салман.

Главное Жестокое убийство Джамаля Хашогги: все подробности расправы над журналистом

Разведка США обвинила принца Саудовской Аравии в причастности к убийству журналиста

В отчете ODNI (Офис директора национальной разведки) подчеркнули:

Практически невозможно предположить, что саудовские силовики могли без приказа принца пойти на убийство Хашогги в Турции.

И вообще известно о стараниях бен Салмана касаемо "мер против саудовских диссидентов, проживающих за рубежом".

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен после публикации отчета разведки объявил так называемый "запрет Хашогги":

На 76 граждан Саудовской Аравии (которых подозревают в угрозах диссидентам за рубежом и причастности к убийству Хашогги) наложили визовые санкции.

Впрочем, кто именно в списке – неизвестно, ведь по американскому законодательству такая информация является конфиденциальной.

Однако известно, что самого принца Мохаммеда бен Салмана в санкционный списке нет.

Блинкен, как пишет CNN , объяснил журналистам причину: мол, США не хотят разрыва отношений с Саудовской Аравией. Однако об определенной их корректировке речь таки идет.

Интересно, что накануне, 25 февраля, президент Джо Байден общался с королем Саудовской Аравии (впервые за свою каденцию), о чем рассказали в CNBC . В разговоре фамилию Хашогги не упоминали, но глава Белого дома отметил: Для США важны "универсальные права человека и верховенство закона", а потому отношения между странами надо сделать "как можно более прозрачными".

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