Убийство Хашогги одобрил саудовский принц: США рассекретили отчет разведки и ввели санкции
Администрация Джо Байдена 26 февраля передала в Конгресс рассекреченный отчет разведки о громком убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.
Источник:Госдеп США
В документе говорится, что преступление организовали спецслужбы Саудовской Аравии, которые полностью контролирует наследник престола страны принц Мохаммед бен Салман.
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Разведка США обвинила принца Саудовской Аравии в причастности к убийству журналиста
В отчете ODNI (Офис директора национальной разведки) подчеркнули:
- Практически невозможно предположить, что саудовские силовики могли без приказа принца пойти на убийство Хашогги в Турции.
- И вообще известно о стараниях бен Салмана касаемо "мер против саудовских диссидентов, проживающих за рубежом".
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен после публикации отчета разведки объявил так называемый "запрет Хашогги":
- На 76 граждан Саудовской Аравии (которых подозревают в угрозах диссидентам за рубежом и причастности к убийству Хашогги) наложили визовые санкции.
- Впрочем, кто именно в списке – неизвестно, ведь по американскому законодательству такая информация является конфиденциальной.
- Однако известно, что самого принца Мохаммеда бен Салмана в санкционный списке нет.
Блинкен, как пишет CNN, объяснил журналистам причину: мол, США не хотят разрыва отношений с Саудовской Аравией. Однако об определенной их корректировке речь таки идет.
Что следует помнить об убийстве Хашогги
- Джамаль Хашогги – журналист, который критиковал власти Саудовской Аравии, а из-за этого скрывался за границей.
- В 2018 году он вошел в консульство Аравии в Стамбуле, и исчез. Впоследствии выяснилось, что его убили и расчленили саудовские спецназовцы.
- Эр-Рияд сначала отрицал все, но впоследствии под давлением фактов таки признал, что Хашогги убили умышленно. При этом любую причастность к этому королевской семьи саудиты категорически отрицали.
- В сентябре 2020 суд по делу об убийстве Джамаля Хашогги вынес приговоры 8 людям – все они являлись незначительными чиновниками. Мировое сообщество восприняло этот приговор довольно сдержанно.
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