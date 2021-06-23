Видання з посиланням на документи та власні джерела пише, що навчання пройшло, коли секретний підрозділ, відповідальний за вбивство Хашоггі, почав викрадати, затримувати та знущатися з громадян Саудівської Аравії за наказом принца Мохаммеда бін Салмана.
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Деталі навчання бойовиків
Тренування бойовиків проходили в Арканзасі, їх проводила охоронна компанія Tier 1 Group. Журналісти наголошують, що контракт затвердив Держдеп США.
Навчання мало оборонний характер та передбачало безпечну стрілянину та протидію нападу. У нього також входила робота зі спостереження та ближнього бою.
Виконавчий директор компанії Cerberus Capital Management Луїс Бремер, якій належить Tier 1 Group, підтвердив факт тренування. Однак уточнив, що воно "не пов'язане з наступними жахливими діями громадян Саудівської Аравії".
Держдеп надавав ліцензію на воєнізовану підготовку королівської гвардії Саудівської Аравії з 2014 року, тобто за президентства Барака Обами. Його представник відмовився підтвердити факт надання ліцензії.
Вбивство Джамаля Хашоггі: що відомо
- Джамаль Хашоггі – журналіст, який критикував владу Саудівської Аравії, тому переховувався за кордоном.
- У 2018 році він зайшов до консульства Аравії у Стамбулі, і зник. Згодом стало відомо, що його вбили й розчленували саудівські спецпризначенці.
- Спочатку Ер-Ріяд спершу заперечував все, однак пізніше під тиском фактів таки визнав, що Хашоггі вбили навмисне. Водночас причетність до цього королівської сім'ї саудити категорично заперечували.
- У вересні 2020 року суд хвалив вироки 8 людям – усі вони були незначними чиновниками. Міжнародна спільнота сприйняла цей вирок доволі стримано.
- Наприкінці лютого 2021 року адміністрація Джо Байдена передала до Конгресу розсекречений звіт розвідки. У ньому йшлося, що вбивство Хашоггі погодив саудівський принц.