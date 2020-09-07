Вбивство журналіста Хашоггі: суд виніс остаточний вирок для 8 обвинувачених
У Саудівській Аравії суд ухвалив остаточний вирок обвинуваченим у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Восьмеро осіб проведуть за ґратами від 7 до 20 років.
Прокуратура Саудівської Аравії оголосила, що п'ятеро обвинувачених за причетність до вбивства журналіста отримали по 20 років ув'язнення, а ще троє – від 7 до 10 років. Оскарженню вирок не підлягає. Про це 7 вересня повідомляє Al Arabiya.
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Сім'я Хашоггі пробачила його вбивць
Спершу, п'ятьох осіб, причетних до вбивства Хашоггі, засудили до смертної кари. Однак згодом сини журналіста публічно заявили, що пробачають його вбивць. Друг родини Хашоггі Халіл Джахшан сумнівається у добровільності їхнього рішення. На думку Джахшана, сім'ю змусили зробити таку заяву, щоб пом'якшити злочинцям вирок. Відповідно до законів королівства, якщо родичі вбитого пробачать його вбивць, ті уникнуть смертної карти.
Що відомо про вбивство Хашоггі
- Хашоггі гостро критикував владу Саудівської Аравії.
- У 2017 році журналіст був змушений виїхати з Саудівської Аравії. Причиною еміграції Хашоггі став арешт його друзів.
- Після виїзду за кордон журналіст продовжував гостро критикувати владу королівства, зокрема, принца Мухаммеда. Свої розгромні статті Хашоггі публікував у Washington Post.
- У жовтні 2018 року журналіст загадково зник у Стамбулі. Востаннє Хашоггі бачили живим, коли він разом з нареченою відвідував консульство Саудівської Аравії. Турецька поліція заявила, що вбити журналіста могли просто у дипломатичній установі.
- Згодом Саудівська Аравія підтвердила, що журналіста вбили у консульстві. Перед смертю його катували, а тіло могли розчинити у кислоті.
- У США заговорили про причетність до вбивства журналіста принца Мухаммеда.
- Принц Саудівської Аравії згодом визнав, що вбивство скоїли у нього на очах, однак заперечив свою причетність до жорсткої розправи.