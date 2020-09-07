У Саудівській Аравії суд ухвалив остаточний вирок обвинуваченим у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Восьмеро осіб проведуть за ґратами від 7 до 20 років.

Прокуратура Саудівської Аравії оголосила, що п'ятеро обвинувачених за причетність до вбивства журналіста отримали по 20 років ув'язнення, а ще троє – від 7 до 10 років. Оскарженню вирок не підлягає. Про це 7 вересня повідомляє Al Arabiya.

Зверніть увагу Саудівська Аравія терміново продала будівлю консульства, де вбили журналіста Хашоггі

Сім'я Хашоггі пробачила його вбивць

Спершу, п'ятьох осіб, причетних до вбивства Хашоггі, засудили до смертної кари. Однак згодом сини журналіста публічно заявили, що пробачають його вбивць. Друг родини Хашоггі Халіл Джахшан сумнівається у добровільності їхнього рішення. На думку Джахшана, сім'ю змусили зробити таку заяву, щоб пом'якшити злочинцям вирок. Відповідно до законів королівства, якщо родичі вбитого пробачать його вбивць, ті уникнуть смертної карти.

Що відомо про вбивство Хашоггі