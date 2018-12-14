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      У США звинуватили саудівського принца Мухаммеда в убивстві Хашоггі

      157 Читать новость на русском
      Саудівський принц
      Саудівський принц / Фото з відкритих джерел

      США зупинить надання військової допомоги Саудівській Аравії в Ємені через вбивство опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі.

      Про це проголосував Сенат США, передає BBC.

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      Ще один документ закликає президента США вивести війська з Ємену. 

      За резолюцію щодо Ємену проголосувало 56 сенаторів, 41 був проти. Вона має рекомендаційний характер і може бути заблокована президентом. Дональд Трамп говорив, що планує це зробити.

      Відразу після цієї резолюції була одноголосно прийнята ще одна, в якій сенатори поклали відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі на наслідного принца Саудівської Аравії і закликали саудівську владу покарати винних.

      Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.
      У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

      Теги: Новини США Саудівська Аравія Джамаль Хашоггі
      Джерело: 24 канал
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