У США звинуватили саудівського принца Мухаммеда в убивстві Хашоггі

США зупинить надання військової допомоги Саудівській Аравії в Ємені через вбивство опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це проголосував Сенат США, передає BBC.

Читайте також: Time оголосив переможця номінації "Людина року": це не одна людина

Ще один документ закликає президента США вивести війська з Ємену.

За резолюцію щодо Ємену проголосувало 56 сенаторів, 41 був проти. Вона має рекомендаційний характер і може бути заблокована президентом. Дональд Трамп говорив, що планує це зробити.

Відразу після цієї резолюції була одноголосно прийнята ще одна, в якій сенатори поклали відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі на наслідного принца Саудівської Аравії і закликали саудівську владу покарати винних.

Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.

У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.