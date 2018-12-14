В США обвинили саудовского принца Мухаммеда в убийстве Хашогги

США остановит предоставление военной помощи Саудовской Аравии в Йемене из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом проголосовал Сенат США, передает BBC.

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Еще один документ призывает президента США вывести войска из Йемена.

За резолюцию по Йемену проголосовало 56 сенаторов, 41 были против. Она носит рекомендательный характер и может быть заблокирована президентом. Дональд Трамп говорил, что планирует это сделать.

Сразу после этой резолюции была единогласно принята ещё одна, в которой сенаторы возложили ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии и призвали саудовские власти наказать виновных.

Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?

В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявила, что доказательство убийства Хашогги: им оказался аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранился в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги, его тело могли растворить в кислоте.



В причастности к убийству журналиста подозревают саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.