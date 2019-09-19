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      Саудівська Аравія терміново продала будівлю консульства, де вбили журналіста Хашоггі

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      Консульство Саудівської Аравії переїхало з місця вбивства журналіста Хашоггі
      Консульство Саудівської Аравії переїхало з місця вбивства журналіста Хашоггі / bbc.com

      Саудівська Аравія продала будівлю свого консульства у Стамбулі. Минулого року саме там було вбито журналіста Джамаля Хашоггі. Цікавим моментом є те, що будівлю продали за третину її справжньої вартості, що може свідчити про поспіх, з яким здійснювався продаж.

      Будівлю у діловому кварталі Стамбула Левент продали ще півтори місяці незадекларованому покупцеві, повідомляє AlJazeera з посиланям на турецький телеканал Habeturk TV.

      До слова: Діти вбитого журналіста Хашоггі отримають від влади Саудівської Аравії виплати і нерухомість

      Водночас Саудівська Аравія вже придбала нову будівлю для свого консульства. Воно розташовуватиметься у районі Сарієр, де також є будівля консульства Сполучених Штатів.

      Саудівська влада також намагається продати офіційну резиденцію генерального консула, яка розташована поряд з колишьою будівлею консульства, але досі так і не змогла знайти покупця.

      Цікаво, що для продажу будівлі консульства, уряду Саудівської Аравії необхідно було б отримати дозвіл від міністерства закордонних справ.

      Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.

      У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Саудівська Аравія Джамаль Хашоггі Новини Туреччини
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