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      Діти вбитого журналіста Хашоггі отримають від влади Саудівської Аравії виплати і нерухомість

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      Джамаль Хашоггі
      Джамаль Хашоггі / Фото з відкритих джерел

      Вони отримають щомісячні п'ятизначні виплати і будинки за мільйони доларів в Саудівській Аравії від уряду королівства як компенсацію.

      Виплати проводяться в рамках зусиль Саудівської Аравії укласти довгострокову угоду з членами сім'ї Хашоггі з метою забезпечити їх "стриманість в публічних заявах" щодо вбивства журналіста.

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      The Washington Post наголошує, що за останні місяці його діти "утримувалися від будь-якого роду різкої критики на адресу королівства", незважаючи на те, що смерть їхнього батька стала причиною загального обурення. Крім того, як свідчать джерела, саудівська влада може додатково виплатити кожному з двох синів і двох дочок журналіста "десятки мільйонів доларів" в рамках переговорів щодо залагодженню справи, які розпочнуться в найближчі місяці, відразу після завершення судового процесу над підозрюваними у вбивстві Хашоггі.

      Згідно з умовами можливої ​​угоди, діти оглядача The Washington Post можуть отримати значні суми, якщо попросять помилувати тих представників саудівської влади високого рангу, яких суд, можливо, засудить до страти.

      Водночас представник саудівської влади відкинув припущення про те, що сім'я Хашоггі буде змушена зберігати мовчання.

      Така підтримка є частиною наших звичаїв і культури та не прив'язана ні до чого іншого,
      – заявив представник.

      В кінці 2018 року саудівський король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд схвалив передачу синам і дочкам Хашоггі нерухомості, а також виплату щомісячної допомоги в розмірі 10 тисяч доларів і більше. Кожен з них отримав будинок вартістю в 4 мільйони доларів у другому за величиною місті королівства, його економічної столиці – Джидді.

      Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про зникнення чоловіка стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: цеаудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулівиявили останки Хашоггі.

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      Теги: Гроші Саудівська Аравія Джамаль Хашоггі
      Джерело: 24 Канал
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