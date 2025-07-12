Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

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Які наслідки вечірньої атаки 12 липня на Львівщині?

Максим Козицький розповів, що під час останньої тривоги повітряний простір Львівщини перетнули три ворожі безпілотники.

За попередньою інформацією, обійшлося без наслідків для нашої області,

– зазначив посадовець.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації також подякував воїнам протиповітряної оборони за роботу по ворожих цілях у регіоні.