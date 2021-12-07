Чоловіка затримали вранці 7 грудня, незадовго до посадки на рейс. Наразі він перебуває під вартою прикордонної поліції в аеропорту. Це виданню підтвердили у поліції.

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У Парижі затримали підозрюваного у вбивстві Хашоггі

У паризькому аеропорту імені Шарля де Голля затримали чоловіка, якого вважають причетним до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Водночас французький канал RTL інформує, що арештували 33-річного Халеда Аєда Аль-Отаібі. Він – колишній член Королівської гвардії Саудівської Аравії. Чоловік мав квиток на рейс до Ер-Ріяда.

Аєда Аль-Отаібі перебував у міжнародному розшуку Інтерполу. Правоохоронці заявляють, що підозрюваний – член команди, яка вбила Хашоггі.

Генпрокурор Парижа подав прохання про його екстрадицію до Туреччини. За інформацією джерел, якщо затриманий погодиться на екстрадицію, його посадять на літак до Туреччини. Якщо ні – він залишиться під вартою у Франції, доки його не екстрадують туди.

Вбивство Джамаля Хашоггі: коротко