Чоловіка затримали вранці 7 грудня, незадовго до посадки на рейс. Наразі він перебуває під вартою прикордонної поліції в аеропорту. Це виданню підтвердили у поліції.
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У Парижі затримали підозрюваного у вбивстві Хашоггі
У паризькому аеропорту імені Шарля де Голля затримали чоловіка, якого вважають причетним до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.
Водночас французький канал RTL інформує, що арештували 33-річного Халеда Аєда Аль-Отаібі. Він – колишній член Королівської гвардії Саудівської Аравії. Чоловік мав квиток на рейс до Ер-Ріяда.
Аєда Аль-Отаібі перебував у міжнародному розшуку Інтерполу. Правоохоронці заявляють, що підозрюваний – член команди, яка вбила Хашоггі.
Генпрокурор Парижа подав прохання про його екстрадицію до Туреччини. За інформацією джерел, якщо затриманий погодиться на екстрадицію, його посадять на літак до Туреччини. Якщо ні – він залишиться під вартою у Франції, доки його не екстрадують туди.
Вбивство Джамаля Хашоггі: коротко
- Хашоггі – журналіст, який критикував владу Саудівської Аравії, тому переховувався за кордоном.
- У жовтні 2018 року він зайшов до консульства Аравії у Стамбулі, а тоді зник. З'ясувалося, що його вбили й розчленували саудівські спецпризначенці.
- Спершу Ер-Ріяд заперечував все, але пізніше під тиском фактів таки визнав, що Хашоггі вбили навмисне. Водночас причетність до цього королівської сім'ї саудити категорично заперечували.
- У вересні 2020 року суд хвалив вироки 8 людям – усі вони були незначними чиновниками.
- У лютому 2021 року адміністрація Джо Байдена передала до Конгресу розсекречений звіт розвідки. Відповідно до нього, вбивство Хашоггі погодив саудівський принц.