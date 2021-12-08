Взяли не того: у Парижі відпустили затриманого у справі про вбивство журналіста Хашоггі

Чоловік з Саудівської Аравії, якого затримали у паризькому аеропорту, насправді не той підозрюваний, якого шукає Туреччина за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Затримання відбулось 7 грудня, чоловіка вже відпустили.

Правоохоронці вважали, що затриманий Халед Аєд Аль-Отаібі є членом команди, яка брала участь у вбивстві Хашоггі у 2018 році. Також думали, що саме його і розшукують.

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Детальна перевірка особи затриманого дозволили встановити, що ордер на затримання поширюється не на нього",

– повідомив генеральний прокурор Парижа.

Що відомо про Хашоггі та його вбивство

Журналіст був гострим критиком влади Саудівської Аравії. У 2017 році мусив виїхати з країни через арешт його друзів. У жовтні 2018 року Хашоггі загадково зник у Стамбулі. Востаннє його бачили живим, коли разом з нареченою відвідував консульство Саудівської Аравії.

Згодом Саудівська Аравія підтвердила, що журналіста вбили у консульстві. Перед смертю його катували, а тіло могли розчинити у кислоті. Принц Саудівської Аравії визнав, що вбивство скоїли у нього на очах, однак заперечив свою причетність до жорсткої розправи.

Розслідування злочину