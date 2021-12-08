Взяли не того: у Парижі відпустили затриманого у справі про вбивство журналіста Хашоггі
Джерело:AFP
Чоловік з Саудівської Аравії, якого затримали у паризькому аеропорту, насправді не той підозрюваний, якого шукає Туреччина за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Затримання відбулось 7 грудня, чоловіка вже відпустили.
Правоохоронці вважали, що затриманий Халед Аєд Аль-Отаібі є членом команди, яка брала участь у вбивстві Хашоггі у 2018 році. Також думали, що саме його і розшукують.
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Детальна перевірка особи затриманого дозволили встановити, що ордер на затримання поширюється не на нього",
– повідомив генеральний прокурор Парижа.
Що відомо про Хашоггі та його вбивство
Журналіст був гострим критиком влади Саудівської Аравії. У 2017 році мусив виїхати з країни через арешт його друзів. У жовтні 2018 року Хашоггі загадково зник у Стамбулі. Востаннє його бачили живим, коли разом з нареченою відвідував консульство Саудівської Аравії.
Згодом Саудівська Аравія підтвердила, що журналіста вбили у консульстві. Перед смертю його катували, а тіло могли розчинити у кислоті. Принц Саудівської Аравії визнав, що вбивство скоїли у нього на очах, однак заперечив свою причетність до жорсткої розправи.
Розслідування злочину
- У 2020 році суд хвалив вироки 8 людям, які були незначними чиновниками. Міжнародна спільнота сприйняла цей вирок доволі стримано.
- Адміністрація Джо Байдена наприкінці лютого 2021 року передала до Конгресу розсекречений звіт розвідки про те, що вбивство Хашоггі погодив саудівський принц.
- Як повідомляло видання NYT, четверо громадян Саудівської Аравії, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, пройшли бойову підготовку в США. Це відбулося за контрактом, затвердженим Державним департаментом.