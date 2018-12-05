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      Убийство Хашогги: ЦРУ представило доказательства причастности саудовского принца к убийству

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      ЦРУ представило доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста Хашогги
      ЦРУ представило доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста Хашогги / Фото из открытых источников

      Глава ЦРУ Джина Гаспел провела закрытый брифинг для ряда американских сенаторов. Она представила доказательства причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

      Об этом сообщает CNN.

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      Некоторые сенаторы заявили, что их эта информация полностью убедила.

      Сенатор-республиканец от штата Теннесси Боб Коркер, сказал журналистам, что он полностью уверен в причастности принца Мухаммеда бин Салмана к убийству Джамаля Хашогги.

      Если бы бин Салман был перед присяжными, то его бы осудили за убийство примерно за 30 минут,
      — заявил Коркер.

      Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм добавил, что брифинг полностью убедил его, что бин Салман таки причастен к покушению на журналиста. Известно, что проведение этого брифинга усложнит для Белого дома "усилия по защите" как самого принца, так и отношения с Саудовской Аравией в целом.

      Рашине 24 канал сообщал, что у ЦРУ есть доказательство, что Саудовской принц причастен к убийству журналиста.

      Кто такой Джамаль Хашогги?
      В Саудовской Аравии его знали не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.
      После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      Что известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле?
      В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.
      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: ими обнаружилась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, котора сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.
      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      Теги: Новости политики Криминальные новости ЦРУ Саудовская Аравия Новости США Джамаль Хашогги
      Источник: 24 Канал
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