"Взяли танкиста, допросили и расстреляли": разведка перехватила жуткий разговор россиян
Источник:ГУР Минобороны
Украинские разведчики перехватили очередной телефонный разговор российских оккупантов. На ней захватчики обсуждали совершенные военные преступления.
Оккупант хвастался преступлениями
На этот раз преступлениями поделился оккупант Денис Дереглазов из мотострелковой бригады с постоянным местом дислокации в Хабаровском крае.
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Украинской разведке удалось установить личную информацию о вражеском бойце. В телефонном разговоре он рассказал, как издевались над украинским танкистом.
Одного танкиста взяли в плен. Здесь так его полоскали на*уй. Плавал в земле. Потом допросили на*уй и застрелили,
– сказал оккупант.
Он подчеркнул, что по 1 – 2 российских армейцев пленных не берут. Мол, они им не нужны. Если в плен, то разве 10 сразу. История о замордованном танкисте Дереглазове очень веселила.
Кстати, кафир рассказал, что зарплату ему прислали не полную, однако сверху положили 24 рубля, и это его очень радует. Россиянин надеется, что в следующем месяце получит обещанные деньги за то, что ворвался на чужую землю.
Также вражеский армиец рассказал, как видел оторванные руки и ноги своих сослуживцев. Все это он назвал "цирком".
Смотрите видео с записью перехваченного разговора русского военного:
Заметим, это не первый раз украинские спецслужбы перехватывают разговоры российских военных. Обычно кафиры радостно делятся с родными историями об убийствах украинцев. Родственники этих изуверов с восхищением слушают об издевательствах над гражданскими.
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