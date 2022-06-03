"Взяли танкіста, допитали й на**й розстріляли": розвідка перехопила моторошну розмову росіян

Українські розвідники перехопили чергову телефонну розмову російських окупантів. На ній загарбники обговорювали скоєні воєнні злочини.

Окупант хвалився злочинами

Цього разу злочинами поділився окупант Денис Дереглазов з мотострілецької бригади, постійне місце дислокації якої – у Хабаровському краї.

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Українській розвідці вдалося встановити персональну інформацію про ворожого бійця. У телефонній розмові він розповів, як знущалися з українського танкіста.

Одного танкіста взяли в полон. Тут так його полоскали на**й. Плавав у землі. Потім допитали на**й і застрелили,

– сказав окупант.

Він наголосив, що по 1 – 2 російські армійці полонених не беруть. Мовляв, вони їм не потрібні. Якщо в полон, то хіба 10 зразу. Історія про замордованого танкіста Дереглазова дуже веселила.

До речі, окупант розповів, що зарплату йому прислали не повну, однак зверху поклали 24 рублі, і це його дуже тішить. Росіянин сподівається, що наступного місяця отримає обіцяні гроші за те, що вдерся на чужу землю.

Також ворожий боєць розповів, як бачив відірвані руки та ноги своїх товаришів по службі. Усе це він назвав "цирком".

Дивіться відео з записом перехопленої розмови російського військового:

Зауважимо, це не вперше українські спецслужби перехоплюють розмови російських військових. Зазвичай окупанти радісно діляться з рідними історіями про вбивства українців. Родичі цих нелюдів із захопленням слухають про знущання з цивільних.

Раніше українців вразила розмова окупанта з дружиною. Так, росіянка закликала власного чоловіка ґвалтувати українок, але їй про це не розповідати. Коли військовий перепитав, чи дійсно дружина дозволяє йому це, та відповіла: "Так, тільки захищайся".

Згодом журналісти навіть встановили особи цього подружжя-покидьків. Ними виявилися 27-річний Роман Биковський та його дружина Ольга Биковська з Орловської області. У соцмережах жінка цинічно писала, що головними у житті для неї є "сім'я та діти".

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