Росіяни свідомо йдуть вбивати український народ

У СБУ опублікували свідчення полоненого російського окупанта, який зізнався, що підписував згоду на вбивство мирних українців.

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Нові полонені загарбники вже не розказують слідчим, що приїхали в Україну на навчання. Ці байки були на початку, а зараз окупанти заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців,

– зазначили в СБУ.

Загарбники понесуть покарання за свій вибір

Українські захисники схопили російського снайпера під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині. Ось, що розповів окупант:

Нам дали наказ: написати згоду, що ми їдемо вбивати мирних громадян України. Я написав рапорт 29 числа, дехто написав відмову. Але замполіт сказав: "Підпишіть рапорт заново. Якщо не поїдете, то вас "на губу" відправлять (гауптвахта) або просто звільнять",

– зазначив окупант.

В СБУ наголосили, що кожен російський військовий зробив вибір – убивати українців, щоб не сидіти в російській тюрмі. Однак, ймовірно, їм таки доведеться сидіти в тюрмі, тільки в українській.

Росіяни намагаються здатись у полон, щоб вижити

До слова, російські військові дуже деморалізовані та відмовляються воювати в Україні. Однак, командири погрожують таким солдатам смертю.

Вирватись з війни окупанти можуть лише здавшись в полон українським військовим, що багато з них і робить.

Уже будучи в полоні, росіяни розповідають, що командування "кинуло" їх. Такі свідчення дав росіянин, який потрапив у полон ЗСУ у Харківській області.

Також завдяки перехопленим розмовам росіян стало відомо, що вони між собою діляться, як прострелити ногу, щоб втекти з війни. Військові з окупованого Донбасу теж прозріли та шукають правозахисні організації, щоб не воювати.

За даними Генштабу, в окупантів шалені втрати станом на 31 травня: дивіться відео