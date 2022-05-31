Россияне сознательно идут убивать украинский народ

В СБУ опубликовали показания пленного российского оккупанта, признавшегося, что подписывали согласие на убийство мирных украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Командир сказал, что поедем из Украины только 200-ми или 300-ми, - пленный оккупант

Новые пленные захватчики уже не рассказывают следователям, что приехали в Украину на учебу. Эти басни были в начале, а сейчас кафиры заранее понимают, что им будут давать приказы убивать гражданских украинцев,

– отметили в СБУ.

Захватчики понесут наказание за свой выбор

Украинские защитники схватили российского снайпера во время боевых действий на территории Волновахского района Донецкой области. Вот, что рассказал оккупант:

Нам приказали: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорт заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта) или просто уволят",

– отметил оккупант.

В СБУ подчеркнули, что каждый российский военный сделал выбор – убивать украинцев, чтобы не сидеть в российской тюрьме. Однако, вероятно, им придется сидеть в тюрьме, только в украинской.

Россияне пытаются сдаться в плен, чтобы выжить

Кстати, российские военные очень деморализованы и отказываются воевать в Украине. Однако командиры угрожают таким солдатам смертью.

Вырваться из войны кафиры могут только сдавшись в плен украинским военным, что многие из них и делают.

Уже будучи в плену, россияне рассказывают, что командование "бросило" их. Такие показания дал россиянин , попавший в плен ВСУ в Харьковской области.

Также благодаря перехваченным разговорам россиян стало известно, что они между собой делятся, как прострелить ногу, чтобы сбежать из войны. Военные из оккупированного Донбасса тоже прозрели и ищут правозащитные организации , чтобы не воевать.

По данным Генштаба, у кафиров безумные потери по состоянию на 31 мая: смотрите видео