Дійшло до того, що російські військові діляться "лайфхаком виживання" один з одним. Причина таких дій очевидна – вони не хочуть буди гарматним м'ясом.
Ти часом Біля Сєверодонецька росіяни пішли на штурм, зазнали втрат і відійшли
Зокрема під час однієї з останніх перехоплених розмов окупант жаліється, що їхній підрозділ оточують ЗСУ і з кожним днем "все важче і важче". При цьому він бідкається, що немає ніякого підкріплення.
Так ви там цей… Підберіть зброю чужу, українську, і собі ноги простеліть,
– порадив друг окупанту.
Таким чином росіяни імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися в Росію.
Даємо окупантам невелике доповнення "лайфхаку": не гайте час – стріляйтеся зі своєї зброї, поки не пізно!,
– жартують в СБУ.
Зауважимо, що 30 квітня СБУ оприлюднила ще одну цікаву розмову на схожу тему. Вона свідчить про те, що окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки. Путінські вояки визначили, що їхнє злочинне командування вже зрозуміло, чому солдатам постійно "прострілює" ноги. Тож щоб їх не звинуватити у "самострілі", вони вигадали, як завдавати собі поранення дещо іншого характеру.
Як російські відмовляються брати участь у війні проти України: головне
- Ще 26 лютого повідомляли про масове дезертирство у ворожій армії. Деякі солдати відмовлялись виконувати злочинні вказівки командування Кремля, тож російська влада пустила чутки про смертну кару, щоб залякати військовослужбовців.
- Цікаво, що тепер так звана Рада безпеки Росії ініціювала питання щодо зняття мораторію на смертну кару в країні.
- На початку березня СБУ повідомила, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна. Так росіяни зірвали операцію наступу на Одесу.
- Журналіст Роман Цимбалюк також іноді розповідає про те, що відбувається у російських військових частинах. Найгучніший випадок стався, коли одна з рот 21 окремої мотострілецької бригади в цілому складі відмовилася їхати на територію України, враховуючи командувача.
- ГУР МО України нещодавно повідомило, що кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку російської армії відкрито відмовилися брати участь у війні в Україні й навіть висунули вимогу до керівництва повернути їх у місця постійної дислокації.
- Тим часом російські командири всіма способами намагаються приховати факти непокори своїх військових.
До теми – СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії на Сході: дивіться відео