Дошло до того, что российские военные делятся "лайфхаком выживания" друг с другом. Причина таких действий очевидна – они не хотят быть пушечным мясом.

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В частности, во время одного из последних перехваченных разговоров оккупант жалуется, что их подразделение окружают ВСУ и с каждым днем "все труднее и труднее". При этом он жалуется, что нет никакого подкрепления.

Да вы там этот… Подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги простелите,

– посоветовал друг оккупанту.

Таким образом, россияне имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в Россию.

Даем оккупантам небольшое дополнение "лайфхака": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно!,

– шутят в СБУ.

Заметим, что 30 апреля СБУ обнародовала еще один интересный разговор на похожую тему. Он свидетельствует о том, что оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки. Путинские воины определили, что их преступное командование уже понятно, почему солдатам постоянно "простреливает" ноги. Поэтому, чтобы их не обвинить в "самостреле", они придумали, как наносить ранения несколько иного характера.

Как россияне отказываются участвовать в войне против Украины: главное

Еще 26 февраля сообщали о массовом дезертирстве во вражеской армии. Некоторые солдаты отказывались выполнять преступные указания командования Кремля, поэтому российские власти пустили слухи о смертной казни, чтобы запугать военнослужащих.

Интересно, что теперь так называемый Совет безопасности России инициировал вопрос снятия моратория на смертную казнь в стране.

В начале марта СБУ сообщила, что под Одессой 600 морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна. Так россияне сорвали операцию наступления на Одессу.

Журналист Роман Цымбалюк тоже иногда рассказывает о том, что происходит в российских воинских частях. Самый громкий случай произошел, когда одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады в целом составе отказалась ехать на территорию Украины, учитывая командующего.

ГУР МО Украины недавно сообщило, что несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка российской армии открыто отказались участвовать в войне в Украине и даже потребовали руководство вернуть их в места постоянной дислокации.

Между тем, российские командиры всеми способами пытаются скрыть факты неповиновения своих военных.

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