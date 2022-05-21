Російські окупанти зрозуміли, що в Україні їх чекатиме лише один фінал – неминуча смерть. Дехто з них навіть згадав про права людини, коли зайшла мова про можливість зберегти своє життя.
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Окупанти згадали про права людини
Служба безпеки України перехопила розмову мобілізованого у так званій "ДНР" окупанта з його дружиною. Той жаліється, що служба у російській армії схожа на рабство, і просить її знайти шляхи, які б дозволили йому піти з фронту.
Хоч кудись звернутися, не знаю, з прав людини. Я що, у полоні чи в рабстві? Я цього не розумію,
– сказав окупант.
Сам він не знає, до кого йти – Росія змусила йти на війну, Пушилін подарував їх Росії, а йти в Україну боїться, адже буде зрадником і буде змушений постати перед судом.
СБУ нагадує окупантам, що вони можуть звернутися за номером 2402, здатися у полон та залишитися живими. Зустріч із ЗСУ їхні шанси на життя скоротить практично до нуля.
Війна Росії проти України: останні новини
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- Президент України Володимир Зеленський розповів, що вважатиме перемогою у війні з Росією. За його словами, мета України – повернення усіх своїх територій та збереження якомога більшої кількості життів наших героїчних військових.
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