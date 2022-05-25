До росіян прийшло прозріння у полоні

Про це розповіли самі російські військові, які потрапили в полон після контрнаступу Збройних Сил України на Харківщині. Наші воїни взяли окупантів у кільце й ті вирішили здатися.

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Виявляється, що в Росію з війни в Україні можна повернутися у труні або з пораненням. Хоча відомо, що Росія не надто поспішає забирати тіла полеглих військових.

Як наголосили в Службі безпеки України, вирватися з війни в Україні російські військові можуть тільки через полон. У СБУ констатують, що зараз росіяни здаються ще більш охоче, ніж у перші тижні.

Військові з Росії, які потрапили в полон, розповіли, що їх привезли у Бєлгород, після чого буцімто обманули та відправили на війну. Дивно те, що в полоні до росіян прийшло прозріння.

Вони заявляють, що це "неправильна війна", в Україні немає нацистів, як про це твердить пропаганда, а російські військові артилерією вбивають цивільних, займаються мародерством та насильством.

Російські полонені прозріли в полоні – відео

За словами полонених, вони начебто звернулися до свого командування, коли зрозуміли абсурдність війни. Та командування не дозволило військовим піти з фронту. Більше того, солдатам пригрозили, що у випадку дезертирства по них будуть стрілять їхні ж товариші.

Хотіли піти з частини своїм ходом. Розірвати договір, одним словом. На що командир нам відповів, що поїдемо лише "двохсотими" або "трьохсотими". Якщо ми спробуємо втекти, то все буде заміновано. І по нас стрілятимуть наші ж пости,

– говорять окупанти в полоні.

Військові в Росії не хочуть воювати проти України

Зранку 25 травня у Генштабі ЗСУ традиційно опублікували оновлені дані щодо втрат Росії у війні з Україною. Відповідно до них, від початку повномасштабної агресії в Україні вже загинуло 29 450 окупантів.

Російські військові, яким пощастило потрапити у полон, твердять, що командування "кинуло" їх. Такі свідчення дав росіянин, який потрапив у полон ЗСУ у Харківській області.

Також завдяки перехопленим розмовам росіян стало відомо, що вони між собою діляться, як прострелити ногу, щоб втекти з війни. Військові з окупованого Донбасу теж прозріли та шукають правозахисні організації, щоб не воювати.

До уваги – шалені втрати Росії станом на 25 травня: дивіться відео