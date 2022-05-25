У Кочубеївській сільській територіальній громаді розповіли, що внаслідок обстрілів обірвалися життя цивільних.

Важливо Ситуація стабільно напружена, – ЗСУ про обстріли та провокації на Півдні минулої доби

Крім значних пошкоджень житлової інфраструктури, двоє осіб отримали поранення, які були несумісні із життям.

Додамо, що це вже не перший випадок обстрілу Кочубеївської громади. Зокрема 3 травня внаслідок ракетних обстрілів з боку російських військових населених пунктів Кочубеєвської громади загинула людина. Ще четверо людей були поранені.

Що відбувається на Херсонщині

Як повідомили у Херсонській ОВА, на території області російські окупанти продовжують активні бойові дії. Зокрема, минулої доби на Херсонщині було багато вибухів та обстрілів. Також було зафіксовано декілька ворожих вертольотів і винищувачів. Унаслідок вибухів 24 травня стався збій у роботі мобільних операторів.

До слова На Херсонщині окупанти відмовилися від псевдореферендуму: тепер хочуть "губернію" з Кримом

За інформацією Херсонської ОВА, стабільно тяжка ситуація в окупованих населених пунктах колишнього Високопільського, Великоолександрівського, Нововоронцовського та Білозерського районів.

Яка зараз ситуація на Півдні

У Миколаївській обласній військовій адміністрації розповіли, що ввечері та вночі знову від обстрілів страждала Широківська громада. Обстріли були за межами населених пунктів, тому, на щастя, потерпілих немає.

Збройні сили Росії завдали удару по:

селищу Первомайське, через що зруйновано житлові будинки та цивільні гаражі. На щастя, нема постраждалих;

селу Лимани Галицинівської громади. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Обстріл Шевченківської громади призвів до загоряння приватної автівки.

Здобутки наших ЗСУ за добу

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках вдалося відбити 9 атак російських загарбників, знищено 3 танки, 8 артилерійських систем, 18 одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони на зазначеному напрямку знищили 6 безпілотників типу "Орлан-10" та 1 оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA.