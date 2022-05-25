В Кочубеевском сельском территориальном обществе рассказали, что в результате обстрелов оборвались жизни гражданских.

Важно Ситуация стабильно напряженная, – ВСУ об обстрелах и провокациях на Юге минувших суток

Кроме значительных повреждений жилой инфраструктуры, два человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

Это уже не первый случай обстрела Кочубеевской общины. В частности, 3 мая в результате ракетных обстрелов со стороны российских военных населенных пунктов Кочубеевской общины погиб человек. Еще четыре человека были ранены.

Что происходит на Херсонщине

Как сообщили в Херсонской ОВА, на территории области российские кафиры продолжают активные боевые действия. В частности, за прошедшие сутки на Херсонщине было много взрывов и обстрелов. Также было зафиксировано несколько вражеских вертолетов и истребителей. В результате взрывов 24 мая произошел сбой в работе мобильных операторов.

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По информации Херсонской ОВ, стабильно тяжелая ситуация в оккупированных населенных пунктах бывшего Высокопольского, Великоалександровского, Нововоронцовского и Белозерского районов.

Какая сейчас ситуация на Юге

В Николаевской областной военной администрации рассказали, что вечером и ночью снова от обстрелов страдала Широковская община. Обстрелы были за пределами населенных пунктов, потому, к счастью, пострадавших нет.

Вооруженные силы России нанесли удар по:

поселка Первомайское, из-за чего разрушены жилые дома и гражданские гаражи. К счастью, нет пострадавших;

селу Лиманы Галицыновской общины. Данные о пострадавших уточняются.

Березнеговатской общине. По предварительной информации, потерпевших и повреждений нет. Обстрел Шевченковской общины привел к возгоранию частного автомобиля.

Достижение наших ВСУ за сутки

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях удалось отразить 9 атак российских захватчиков, уничтожено 3 танка, 8 артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одну единицу другой автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны на указанном направлении уничтожили 6 беспилотников типа "Орлан-10" и 1 оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA.