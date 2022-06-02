Не варто списувати з рахунків Сєвєродонецьк, – Гайдай
Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, російські армії вдалося просунутися углиб Сєвєродонецька.
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Гайдай зазначив, що росіяни контролюють більшу частину міста, а ще приблизно 20% – це так звана "сіра зона". Очільник Луганської ОВА розповів, що українські захисники тримають позиції на одній частині міста.
Він зазначив, що нашим воїнам вдається проводити успішні операції та вибивати росіян з деяких вулиць.
Також українські захисники беруть у полон окупантів. Тільки 1 червня, за словами Гайдая, у полон до української армії потрапило шестеро росіян..
Усім скептикам я скажу, що не варто списувати з рахунків Сєвєродонецьк. Ще рано! Місто тримається,
– заявив глава Луганської ОВА.
Він додав, що, на відміну від лідера чеченських бойовиків Рамзана Кадирова, українська влада говорить правду. Відтак, заяви Кадирова, що кадирівці взяли Сєвєродонецьк під свій контроль – це неправда.
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Росіяни потрапили у пастку: що сказав Гайдай
Також Сергій Гайдай прокоментував заяву радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича про те, що ЗСУ затягнули росіян у пастку у Сєвєродонецьку.
Очільник Луганської ОВА вирішив не вдаватися у деталі. Він зазначив, що українським військовим вдається проводити локальні військові операції і досягати успіху.
За словами Гайдая, це дає шанси та надію, що зміниться ситуація у самому Сєвєродонецьку. Також він написав у фейсбуці, що Сєвєродонецьк має шанс на швидке звільнення.
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Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку
- У травні російська армія окупувала вже 95% території Луганської області та кинула значні сили на захоплення Сєвєродонецька.
- 26 травня у місто зайшла ворожа ДРГ, яка розмістилася у готелі "Мир" на околиці Сєвєродонецька. Відтоді у місті почали точитися бої.
- 30 травня збройні сили Росії частково прорвали українську оборону та просунулись вглиб Сєвєродонецька.
- 31 травня повідомлялося, що ЗСУ контролюють ситуацію у Сєвєродонецьку, однак вона складна. У цей же день Сергій Гайдай інформував, що окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
- 1 червня очільник Луганської ОВА заявив, що російський ворог окупував 80% території Сєвєродонецька. У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька та закріплюються у центрі міста.
- В Офісі Президента повідомили, що Україна контролює промзону. За попередніми даними Генштабу, Росія досі продовжує штурм Сєвєродонецька.
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