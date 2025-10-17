Двое сотрудников ТЦК в Запорожье требовали взятку у ветерана войны за обычную процедуру постановки на воинский учет. При попытке побега один из злоумышленников выбрасывал полученные деньги прямо из окна машины.

Чиновники хотели обогатиться на две тысячи долларов. Об этом проинформировали в Государственном бюро расследований, передает 24 Канал.

Что известно о задержании должностных лиц ТЦК?

Сотрудники ГБР вместе с Нацполицией разоблачили схему, в которой участвовали заместитель руководителя одного из районных Территориальных центров комплектования и его сообщник из другого ТЦК.

Злоумышленники пытались нажиться на ветеране, который вернулся домой после службы на Харьковщине. Вместо того, чтобы просто выполнить свою работу и оформить документы, чиновники прибегли к шантажу.

Так, один из них угрожал объявить ветерана в розыск и отправить обратно на фронт, если тот не заплатит. Второй же выступил в роли посредника, обещая "порешать" вопрос за деньги.

Задержание работников ТЦК за взяточничество / Фото ГБР

Правоохранители задержали обоих во время передачи взятки. Один из фигурантов, заместитель начальника ТЦК, пытался убежать на машине, выбрасывая полученные доллары прямо из окна, но далеко не заехал – его быстро остановили.

Сейчас обоим сообщили о подозрении за вымогательство и получение взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Если вину докажут, им светит до 10 лет за решеткой. Сейчас до сих пор продолжается следствие.

