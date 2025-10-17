Двоє співробітників ТЦК на Запоріжжі вимагали хабар у ветерана війни за звичайну процедуру постановки на військовий облік. Під час спроби втечі один зі зловмисників викидав отримані гроші просто з вікна машини.

Посадовці хотіли збагатитися на дві тисячі доларів. Про таке поінформували в Державному бюро розслідувань, передає 24 Канал.

Що відомо про затримання посадовців ТЦК?

Співробітники ДБР разом із Нацполіцією викрили схему, в якій брали участь заступник керівника одного з районних Територіальних центрів комплектування та його спільник з іншого ТЦК.

Зловмисники намагалися нажитися на ветерані, який повернувся додому після служби на Харківщині. Замість того, щоб просто виконати свою роботу й оформити документи, посадовці вдалися до шантажу.

Так, один із них погрожував оголосити ветерана в розшук і відправити назад на фронт, якщо той не заплатить. Другий же виступив у ролі посередника, обіцяючи "порішати" питання за гроші.

Затримання працівників ТЦК за хабарництво / Фото ДБР

Правоохоронці затримали обох під час передачі хабаря. Один із фігурантів, заступник начальника ТЦК, намагався втекти на машині, викидаючи отримані долари просто з вікна, але далеко не заїхав – його швидко зупинили.

Зараз обом повідомили про підозру за вимагання та отримання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України). Якщо провину доведуть, їм світить до 10 років за ґратами. Нині досі триває слідство.

