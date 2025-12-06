В Белгороде прогремел сильный взрыв: из самолета "выпала" бомба, которой хотели атаковать Украину

Вечером, 6 декабря, в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате которого центр города остался без электричества. Как оказалось впоследствии, причиной инцидента стала российская авиабомба, которая упала с военного самолета.

По данным местных СМИ стало известно, что самолет летел в направлении границы с Украиной, пишет 24 Канал.

Что известно о взрыве в Белгороде?

Вечером 6 декабря местные жители Белгорода услышали мощный взрыв, после которого возникли перебои с электроснабжением в регионе. По информации СМИ, взрыв произошел в Восточном округе, неподалеку электроподстанции.

Перед инцидентом не объявляли воздушную тревогу, однако местные слышали звук самолета, который летел в направлении границы с Украиной. СМИ отмечают, что, вероятно, именно с него и выпала российская авиабомба. В то же время россияне утверждают, что взрыв был чрезвычайно мощный – над крышами домов будто прошел "дождь из обломков, земли и камней".

Губернатор Белгородской области назвал падение российской авиабомбы в районе электроподстанции "прилетом неустановленного боеприпаса". По его словам, в результате взрыва пострадал один местный житель, у него диагностировали баротравму – диагноз, типичный для детонации фугасной авиабомбы. Кроме того, взрывной волной поврежден грузовой автомобиль и выбиты окна в двух частных домах.

Сейчас в части города и Белгородской области наблюдаются перебои с электроснабжением.

