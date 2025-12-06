В Белгороде прогремел сильный взрыв: из самолета "выпала" бомба, которой хотели атаковать Украину
- Вечером 6 декабря в Белгороде взорвалась российская авиабомба, упавшая с военного самолета, из-за чего центр города остался без электричества.
- Взрыв повредил грузовой автомобиль и частные дома, пострадал один местный житель с баротравмой, а в городе остаются перебои с электроснабжением.
Вечером, 6 декабря, в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате которого центр города остался без электричества. Как оказалось впоследствии, причиной инцидента стала российская авиабомба, которая упала с военного самолета.
По данным местных СМИ стало известно, что самолет летел в направлении границы с Украиной, пишет 24 Канал.
Что известно о взрыве в Белгороде?
Вечером 6 декабря местные жители Белгорода услышали мощный взрыв, после которого возникли перебои с электроснабжением в регионе. По информации СМИ, взрыв произошел в Восточном округе, неподалеку электроподстанции.
Перед инцидентом не объявляли воздушную тревогу, однако местные слышали звук самолета, который летел в направлении границы с Украиной. СМИ отмечают, что, вероятно, именно с него и выпала российская авиабомба. В то же время россияне утверждают, что взрыв был чрезвычайно мощный – над крышами домов будто прошел "дождь из обломков, земли и камней".
Губернатор Белгородской области назвал падение российской авиабомбы в районе электроподстанции "прилетом неустановленного боеприпаса". По его словам, в результате взрыва пострадал один местный житель, у него диагностировали баротравму – диагноз, типичный для детонации фугасной авиабомбы. Кроме того, взрывной волной поврежден грузовой автомобиль и выбиты окна в двух частных домах.
Сейчас в части города и Белгородской области наблюдаются перебои с электроснабжением.
Случались ли ранее в России подобные случаи?
Известно, что подобные инциденты уже случались в регионе. Российские самолеты случайно выпускали авиабомбы на Белгород в апреле 2023 года и в ноябре 2024 года.
По данным росСМИ, по состоянию на лето 2024 года, вражеские самолеты случайно сбросили на свою же территорию почти 100 ФАБ.
Около 40 упавших бомб,, до сих пор не могут быть разминированы в оккупированной Донецкой области.
Российские ВКС по меньшей мере 93 раза случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории Украины.