Об этом стало известно журналистам российского оппозиционного медиа ASTRA, которые ссылаются на источники в экстренных службах Белгородской области.
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Россияне сбросили 93 бомбы на Белгородскую область и оккупированные территории
Российские журналисты сообщили, что за 11 и 12 июня в Белгородской области нашли по меньшей мере еще 5 авиабомб. Это произошло в селах Неклюдово, Новостроевка Цепляево-второе, и в поселках Батрацкая Дача и Ленинское.
Во всех пяти случаях, по данным росСМИ, никто не пострадал.
В издании также напомнили, что 4 мая российский самолет сбросил бомбу ФАБ-500 на город Белгород, в результате чего были ранены 7 человек, повреждены 31 дом и 10 автомобилей. Российские власти решили скрыть причину падения этой бомбы, как и тот факт, что она была российской.
Таким образом, по меньшей мере 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории Украины за последние 4 месяца,
– написали журналисты.
Российское СМИ также отметило, что почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать в оккупированной части Донецкой области.
В Белгороде было попадание в многоэтажку
- В Белгороде 12 мая бомба попала в многоэтажку. В результате там обвалился подъезд, а также погибли и пострадали люди.
- В министерстве чрезвычайных дел России утром 13 мая сообщили, что освободили из-под завалов 15 тел. Среди погибших по меньшей мере 2 ребенка.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что в результате инцидента в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе несовершеннолетние. По словам российских спасателей, удалось спасти 17 человек. Поисково-спасательная операция была завершена всего за сутки.
- OSINT-аналитик Tendar заявлял, что этот дом вполне могли обстрелять сами россияне. В частности, он отметил, что в здание могли попасть сзади, то есть с севера, или взорвать изнутри.
- Аналитик также отверг обвинения Украины в обстреле многоэтажки в Белгороде. Он также сравнил это событие с терактами, которые случились в Москве в 1999 году, указав на схожесть ситуаций.