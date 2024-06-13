Об этом стало известно журналистам российского оппозиционного медиа ASTRA, которые ссылаются на источники в экстренных службах Белгородской области.

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Россияне сбросили 93 бомбы на Белгородскую область и оккупированные территории

Российские журналисты сообщили, что за 11 и 12 июня в Белгородской области нашли по меньшей мере еще 5 авиабомб. Это произошло в селах Неклюдово, Новостроевка Цепляево-второе, и в поселках Батрацкая Дача и Ленинское.

Во всех пяти случаях, по данным росСМИ, никто не пострадал.

В издании также напомнили, что 4 мая российский самолет сбросил бомбу ФАБ-500 на город Белгород, в результате чего были ранены 7 человек, повреждены 31 дом и 10 автомобилей. Российские власти решили скрыть причину падения этой бомбы, как и тот факт, что она была российской.

Таким образом, по меньшей мере 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории Украины за последние 4 месяца,

– написали журналисты.

Российское СМИ также отметило, что почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать в оккупированной части Донецкой области.

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