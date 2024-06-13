Об этом заявляют пропагандистские росСМИ со ссылкой на минобороны. В то же время оккупанты традиционно рассказывают о якобы успешной работе "пе-ве-о", передает 24 Канал.

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Дроны атаковали 2 области в России

Утром 13 июня россияне в очередной раз заявили об атаке беспилотников, которые якобы пытались нанести удары ночью. Так, оккупанты жалуются, что Ярославская и Владимирская область оказались под атакой дронов.

Российское минобороны утверждает, что в целом "пе-ве-о" сбила 4 БПЛА:

3 беспилотника якобы сбили над Ярославской областью,

1 беспилотник – над Владимирской областью.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, комментируя якобы атаку БПЛА, выдал традиционную для России методичку, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков дронов нет. В то же время в комментариях под заметкой россияне жалуются на перекрытые дороги.



Россияне жалуются на перекрытые дороги в Ярославской области / Скриншот из сети

В то же время губернатор Владимирской области Александр Авдеев решил вообще не комментировать сбитые беспилотники над регионом.

Россияне постоянно жалуются на атаки дронов и взрывы