Об этом заявляют пропагандистские росСМИ со ссылкой на минобороны. В то же время оккупанты традиционно рассказывают о якобы успешной работе "пе-ве-о", передает 24 Канал.
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Дроны атаковали 2 области в России
Утром 13 июня россияне в очередной раз заявили об атаке беспилотников, которые якобы пытались нанести удары ночью. Так, оккупанты жалуются, что Ярославская и Владимирская область оказались под атакой дронов.
Российское минобороны утверждает, что в целом "пе-ве-о" сбила 4 БПЛА:
- 3 беспилотника якобы сбили над Ярославской областью,
- 1 беспилотник – над Владимирской областью.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, комментируя якобы атаку БПЛА, выдал традиционную для России методичку, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков дронов нет. В то же время в комментариях под заметкой россияне жалуются на перекрытые дороги.
Россияне жалуются на перекрытые дороги в Ярославской области / Скриншот из сети
В то же время губернатор Владимирской области Александр Авдеев решил вообще не комментировать сбитые беспилотники над регионом.
Россияне постоянно жалуются на атаки дронов и взрывы
- ВСУ могли поразить командный пункт врага в Белгородской области. Как пишут в СМИ, под ударом оказался координационный штаб группировки "Север" вооруженных сил России, который выполнял операцию штурма Волчанска. Известно, что в здании находилось не менее 15 российских офицеров, однако, какие потери врага – точно неизвестно.
- Жаловались на взрывы в Белгородской области и 11 июня. Над городом видели густой столб дыма, однако местные власти никак не комментировали события. Кроме того, того же дня местные телеграм-каналы писали, что российские военные уронили авиабомбу на Белгородщине.
- 8 июня на взрывы жаловались и в Северной Осетии. Так, дроны атаковали военный аэродром "Моздок". Источники в ГУР подтвердили, что атака БПЛА по Северной Осетии – это спецоперация украинских сил.
- В то же время, последствия атаки на "Моздок" уточняются. Известно, что на этом аэродроме базировались истребители, которые Россия использует, чтобы наносить удары по территории Украины.