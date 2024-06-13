Про це заявляють пропагандистські росЗМІ з посиланням на міноборони. Водночас окупанти традиційно розповідають про нібито успішну роботу "пе-ве-о", передає 24 Канал.
До теми "А що сталося": ГУР перехопило розмову росіянок, в якій вкотре бідкаються на приліт дрона
Дрони атакували 2 області в Росії
Зранку 13 червня росіяни вкотре заявили про атаку безпілотників, які нібито намагалися завдати ударів вночі. Так, окупанти бідкаються, що Ярославська та Владимирська область опинилися під атакою дронів.
Російське міноборони стверджує, що загалом "пе-ве-о" збила 4 БпЛА:
- 3 безпілотники нібито збили над Ярославською областю,
- 1 безпілотник – над Владимирською областю.
Губернатор Ярославської області Міхаіл Євраєв, коментуючи нібито атаку БпЛА, видав традиційну для Росії методичку, що руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків дронів немає. Водночас у коментарях під дописом росіяни бідкаються на перекриті дороги.
Росіяни бідкаються на перекриті дороги в Ярославській області / Скриншот з мережі
Водночас губернатор Владимирської області Алєксандр Авдєєв вирішив взагалі не коментувати збиті безпілотники над регіоном.
Росіяни постійно бідкаються на атаки дронів та вибухи
- ЗСУ могли уразити командний пункт ворога в Бєлгородській області. Як пишуть у ЗМІ, піл ударом опинився координаційний штаб угрупування "Північ" збройних сил Росії, який виконував операцію штурму Вовчанська. Відомо, що у будівлі перебувало щонайменше 15 російських офіцерів, однак, які втрати ворога – достеменно невідомо.
- Бідкалися на вибухи в Бєлгородській області й 11 червня. Над містом бачили густий стовп диму, однак місцева влада ніяк не коментувала події. Окрім того, того ж дня місцеві телеграм-канали писали, що російські військові впустили авіабомбу на Бєлгородщині.
- 8 червня на вибухи бідкалися й в Північній Осетії. Так, дрони атакували військовий аеродром "Моздок". Джерела у ГУР підтвердили, що атака БпЛА по Північній Осетії – це спецоперація українських сил.
- Водночас, наслідки атаки на "Моздок" уточнюються. Відомо, що на цьому аеродромі базувалися винищувачі, які Росія використовує, щоб завдавати ударів по території України.