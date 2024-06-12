Відповідне відео з перехопленою розмовою Головне управління розвідки опублікувало у мережі. До слова, нещодавно у мережі також опублікували перехоплені розмови росіян, у яких командири наказували розстрілювати підлеглих, які відмовляються йти в атаку.
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Росіянки бідкаються на атаку дронів на Бєлгородщині
В Новій перехопленій розмові росіянки обговорюють постійні вибухи на Бєлгородщині. Так, одна з жіночок бідкається, що в пивному магазині немає води, й тепер вона не може помити руки.
Згодом голос на записі стверджує, що води не стало через атаку дронів. Мовляв, дрон вдарив по пивному магазину в Головчино, що в Бєлгородській області.
Перехоплені розмови росіян про атаки дронів: дивіться відео
Проблеми росіян через війну
- У травні росіяни почали наступ на Харківщині. Пере цим ворог накопичував резерви на півночі Харківської області, щоб провести активні атаки. Втім, ворог зазнає колосальних втрат, і тепер Росії доводиться перекидати військових з тимчасово окупованої Херсонщини на Харківщину, щоб утримувати позиції.
- У Бєлгородській області 9 червня неочікувано замайорів український прапор. Він з'явився на вежі стільникового зв'язку. Як розповідали свідки, прапор встановили буцімто за допомогою дрона.
- На Луганщині бабуся "пригостила" окупантів пиріжками з канцелярськими кнопками. Інцидент стався у Старобільську Луганської області. Так, окупанти накрили на стіл, почали розламувати пиріжки, але, на жаль, помітили кнопки й не стали їсти.