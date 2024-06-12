Відповідне відео з перехопленою розмовою Головне управління розвідки опублікувало у мережі. До слова, нещодавно у мережі також опублікували перехоплені розмови росіян, у яких командири наказували розстрілювати підлеглих, які відмовляються йти в атаку.

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Росіянки бідкаються на атаку дронів на Бєлгородщині

В Новій перехопленій розмові росіянки обговорюють постійні вибухи на Бєлгородщині. Так, одна з жіночок бідкається, що в пивному магазині немає води, й тепер вона не може помити руки.

Згодом голос на записі стверджує, що води не стало через атаку дронів. Мовляв, дрон вдарив по пивному магазину в Головчино, що в Бєлгородській області.

Перехоплені розмови росіян про атаки дронів: дивіться відео

Проблеми росіян через війну