Це може зіграти з окупантами злий жарт. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Зауважимо, що росіяни також готують нову техніку на території Росії, аби перекинути її на Харківщину.

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План не спрацював

Центр національного спротиву повідомив, що росіяни перекидають свої підрозділи з Херсону на Харківський напрямок. У так звані "відрядження" на Харківщину відправляють, зокрема, операторів дронів.

Загалом наступ росіян на півночі Харківщини мав кілька цілей. Так, окупанти хотіли, звісно, хотіли захопити нові території та наблизитися до Харкова, щоб обстрілювати його ще й зі ствольної артилерії. Однак цікаве й інше завдання, яке перед собою ставила російська армія.

Вони хотіли відволікти українські резерви від важливіших ділянок фронту. Частково це спрацювало, але цей процес виявився двостороннім. Росіяни, відкривши новий напрямок, очевидно, притягнули туди й свої сили, які могли використати на іншому напрямку,

– зазначив Давид Шарп.

Водночас росіяни могли передислокувати певні сили з Херсонського напрямку через те, що не очікують наступальних дій з боку України на цій ділянці фронту.

"Якщо, наприклад, по Дніпру оголюються певні ділянки оборони, то, можливість проведення українських рейдів там, звісно, зростає. Тут все впирається у розвідку. Якщо розвідці вдасться виявити прогалини, слабкі місця, то цим можна і треба скористатися", – зауважив військовий оглядач.

Фактично росіянам довелося обирати між поганим сценарієм та ще гіршим. Вони обрали "менше зло", тобто перекинули сили з Херсонщини на Харківщину. Однак чи правильним було таке рішення – покаже час.

Наступ на Харківщину пішов не за планом: що відомо