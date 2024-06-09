Это может сыграть с оккупантами злую шутку. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Заметим, что россияне также готовят новую технику на территории России, чтобы перебросить ее на Харьковщину.

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План не сработал

Центр национального сопротивления сообщил, что россияне перебрасывают свои подразделения из Херсона на Харьковское направление. В так называемые "командировки" на Харьковщину отправляют, в частности, операторов дронов.

В общем наступление россиян на севере Харьковщины имело несколько целей. Так, оккупанты хотели, конечно, хотели захватить новые территории и приблизиться к Харькову, чтобы обстреливать его еще и из ствольной артиллерии. Однако интересна и другая задача, которую перед собой ставила российская армия.

Они хотели отвлечь украинские резервы от более важных участков фронта. Частично это сработало, но этот процесс оказался двусторонним. Россияне, открыв новое направление, очевидно, притянули туда и свои силы, которые могли использовать на другом направлении,

– отметил Давид Шарп.

В то же время россияне могли передислоцировать определенные силы с Херсонского направления из-за того, что не ожидают наступательных действий со стороны Украины на этом участке фронта.

"Если, например, по Днепру обнажаются определенные участки обороны, то, возможность проведения украинских рейдов там, конечно, возрастает. Здесь все упирается в разведку. Если разведке удастся выявить пробелы, слабые места, то этим можно и нужно воспользоваться", – заметил военный обозреватель.

Фактически россиянам пришлось выбирать между плохим сценарием и еще худшим. Они выбрали "меньшее зло", то есть перебросили силы с Херсонщины на Харьковщину. Однако правильным ли было такое решение – покажет время.

Наступление на Харьковщину пошло не по плану: что известно