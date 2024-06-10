Зокрема такі випадки фіксують у 144 мотострілецькій дивізії. Командири підрозділу наказують розстрілювати тих, хто відмовляється йти в атаку.

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"Своїх нє бросаєм"

Розвідникам ДШВ ЗСУ вдалося отримати перехоплення різних розмов окупантів. Так, на напрямку Терни в Донецькій області командири рот, батальйонів і заступники командирів дивізії постійно погрожують розправою тим, хто відмовляється йти на штурм.

Через постійні втрати окупанти не хочуть виконувати накази про штурми. Хоча на папері окупаційних командирів "все йде за планом", а території "успішно захоплюються", однак в перехоплених розмовах мобілізовані відмовляються йти на штурми, за що російські командири їх розстрілюють чи пристібають до дерев.

Військове керівництво так знущається з мобілізованих днями, а то й місяцями. Також були випадки, коли російські військові самі ж вішали своїх "побратимів".

Також в розмовах російських командирів фіксується й те, що вони свідомо направляють своїх людей під обстріли, знаючи, що вони там загинуть.

Скажи, що він і бачити перестане, я його вб'ю прямо там… Я туди з кулеметом прийду й вони там навічно залишаться… Передай, що я їх особисто розстріляю,

– постійно погрожує один з російських офіцерів.

Перехоплені розмови окупантів: дивіться відео (Увага! Чутливий контент, присутня нецензурна лексика! Не рекомендовано до перегляду людям із чутливою психікою та неповнолітнім, 18+)

Окупанти добивають своїх "побратимів"

Варто наголосити, що такі випадки – не рідкість. Українські захисники часто в мережі публікують кадри з безпілотників, які фіксують, як російські військові буквально добивають один одного. Так, наприкінці травня Сухопутні війська опублікували відео, як окупант застрелив пораненого "побратима".

Один з дронів залетів у ногу російському окупанту, який намагався сховатися за стіною зруйнованого будинку. Поряд із ним був його "вірний" товариш. Той, побачивши поранення військовослужбовця, не став його рятувати, а застрелив.

Після цього окупант кинувся навтьоки, однак шлях його був недовгим. Дуже скоро російський військовий відправився вслід за "товаришем".