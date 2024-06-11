Вибухи у бєлгородчан

Про це повідомили очевидці у місцевих телеграм-каналах. Місцева влада наразі ніяк не коментувала події. Про атаку, обстріл, потерпілих – не повідомляли.

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У Бєлгороді знову бавовна / Фото з тг-каналів


Вибухи в Росії усе частішають / Фото з телеграм-каналів

Росіяни пустили бомбу над Бєлгородом

Також сьогодні телеграм-канали повідомляли, що російські бомбардувальники цього тижня впустили чергову ФАБ на територію Бєлгородської області Росії.

"ФАБ знайшли за кілька кілометрів від села Караїчне Шебекинського міського округу". – ідеться у повідомленні. Постраждалих начебто немає.

До слова, у Пентагоні заявили, що постачання американської допомоги дало змогу сповільнити просування російських окупантів на Харківщині та забезпечити міцне утримання лінії оборони.

Ситуація в Бєлгороді: актуально

  • 9 червня над одним із населених пунктів Бєлгородської області замайорів український стяг. Відомо, що наш прапор приніс із собою FVP-дрон.
  • Біля селища Ракитне дроном було уражено склад боєприпасів російських військових. Там відбулася детонація, але ворог запевняє, що втрат нема.