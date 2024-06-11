Вибухи у бєлгородчан

Про це повідомили очевидці у місцевих телеграм-каналах. Місцева влада наразі ніяк не коментувала події. Про атаку, обстріл, потерпілих – не повідомляли.

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У Бєлгороді знову бавовна / Фото з тг-каналів



Вибухи в Росії усе частішають / Фото з телеграм-каналів

Росіяни пустили бомбу над Бєлгородом

Також сьогодні телеграм-канали повідомляли, що російські бомбардувальники цього тижня впустили чергову ФАБ на територію Бєлгородської області Росії.

"ФАБ знайшли за кілька кілометрів від села Караїчне Шебекинського міського округу". – ідеться у повідомленні. Постраждалих начебто немає.

Зауважте! За останні сто днів війни російська авіація випадково "впустила" на Бєлгородську область і тимчасово окуповані території України 88 бомб.

До слова, у Пентагоні заявили, що постачання американської допомоги дало змогу сповільнити просування російських окупантів на Харківщині та забезпечити міцне утримання лінії оборони.

Ситуація в Бєлгороді: актуально