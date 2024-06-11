Вибухи у бєлгородчан
Про це повідомили очевидці у місцевих телеграм-каналах. Місцева влада наразі ніяк не коментувала події. Про атаку, обстріл, потерпілих – не повідомляли.
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У Бєлгороді знову бавовна / Фото з тг-каналів
Вибухи в Росії усе частішають / Фото з телеграм-каналів
Росіяни пустили бомбу над Бєлгородом
Також сьогодні телеграм-канали повідомляли, що російські бомбардувальники цього тижня впустили чергову ФАБ на територію Бєлгородської області Росії.
"ФАБ знайшли за кілька кілометрів від села Караїчне Шебекинського міського округу". – ідеться у повідомленні. Постраждалих начебто немає.
До слова, у Пентагоні заявили, що постачання американської допомоги дало змогу сповільнити просування російських окупантів на Харківщині та забезпечити міцне утримання лінії оборони.
Ситуація в Бєлгороді: актуально
- 9 червня над одним із населених пунктів Бєлгородської області замайорів український стяг. Відомо, що наш прапор приніс із собою FVP-дрон.
- Біля селища Ракитне дроном було уражено склад боєприпасів російських військових. Там відбулася детонація, але ворог запевняє, що втрат нема.