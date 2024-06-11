Взрывы у белгородчан

Об этом сообщили очевидцы в местных телеграмм-каналах. Местные власти пока никак не комментировали события. Об атаке, обстреле, пострадавших – не сообщали.

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В Белгороде снова хлопок / Фото с тг-каналов



Взрывы в России все учащаются / Фото из телеграмм-каналов

Россияне пустили бомбу над Белгородом

Также сегодня телеграмм-каналы сообщали, что российские бомбардировщики на этой неделе впустили очередную ФАБ на территорию Белгородской области России.

"ФАБ нашли в нескольких километрах от села Караичное Шебекинского городского округа". – говорится в сообщении. Пострадавших вроде бы нет.

Обратите внимание! За последние сто дней войны российская авиация случайно "впустила" на Белгородскую область и временно оккупированные территории Украины 88 бомб.

К слову, в Пентагоне заявили, что поставки американской помощи позволило замедлить продвижение российских оккупантов на Харьковщине и обеспечить прочное удержание линии обороны.

Ситуация в Белгороде: актуально