Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали. Удару було завдано 9 червня та фото та докази наслідків атаки – з'явились у мережі лише тепер.
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Базу використовували окупанти
Зазначають, що базу, яка належить Бєлгородському державному університету, використовували як військовий об'єкт.
Фото зруйнованої бази відпочинку "Нежеголь":
Телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерело в екстрених службах регіону підтвердило, що базу у мікрорайоні Титівка у місті Шебекіно давно використовували російські військовослужбовці.
Де розташована база, в яку прилетіло / Фото Google maps
Удар по базісався орієнтовно о 10 ранку 9 червня. У момент атаки на базі перебували щонайменше 15 військовослужбовців. Зазначалось, що двох з них одразу ж врятували.
Що відомо про жертв серед окупантів
Наразі повідомляють про щонайменше трьох загиблих російських військовослужбовців внаслідок удару по командному пункту 6-ї загальновійськової армії збройних сил Росії на території бази відпочинку "Нежеголь" у місті Шебекіно Бєлгородської області. Їх тіла деблокували з-під завалів.
Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що наразі 8 офіцерів російської армії вважаються зниклими безвісти.
Він також припустив, це і є той перший удар з літака західним озброєнням по території Росії, про який вчора писало видання Sky News.
Що цьому передувало
- Sky News із посиланням на джерело серед українських військових повідомило, що 9 червня український військовий літак уперше атакував ціль на території Росії.
- У статті ідеться, що ЗСУ обстріляли російський командний пункт у районі Бєлгорода
- 9 червня у Бєлгородській області біля селища Ракитне дійсно стався приліт, про це повідомляли російські телеграм-канали, у мережі публікували фото та відео диму.