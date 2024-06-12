Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали. Удару було завдано 9 червня та фото та докази наслідків атаки – з'явились у мережі лише тепер.

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Базу використовували окупанти

Зазначають, що базу, яка належить Бєлгородському державному університету, використовували як військовий об'єкт.

Фото зруйнованої бази відпочинку "Нежеголь":

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерело в екстрених службах регіону підтвердило, що базу у мікрорайоні Титівка у місті Шебекіно давно використовували російські військовослужбовці.



Де розташована база, в яку прилетіло / Фото Google maps

Удар по базісався орієнтовно о 10 ранку 9 червня. У момент атаки на базі перебували щонайменше 15 військовослужбовців. Зазначалось, що двох з них одразу ж врятували.

Що відомо про жертв серед окупантів

Наразі повідомляють про щонайменше трьох загиблих російських військовослужбовців внаслідок удару по командному пункту 6-ї загальновійськової армії збройних сил Росії на території бази відпочинку "Нежеголь" у місті Шебекіно Бєлгородської області. Їх тіла деблокували з-під завалів.

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що наразі 8 офіцерів російської армії вважаються зниклими безвісти.

Він також припустив, це і є той перший удар з літака західним озброєнням по території Росії, про який вчора писало видання Sky News.

Що цьому передувало