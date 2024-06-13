Про це стало відомо журналістам російського опозиційного медіа ASTRA, які посилаються на джерела в екстрених службах Бєлгородської області.
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Росіяни скинули 93 бомби на Бєлгородщину й окуповані території
Російські журналісти повідомили, що за 11 і 12 червня в Бєлгородській області знайшли щонайменше ще 5 авіабомб. Це сталося у селах Неклюдове, Новостроївка Цепляєво-друге, та у селищах Батрацька Дача і Ленінське.
У всіх п'яти випадках, за даними росЗМІ, ніхто не постраждав.
У виданні також нагадали, що 4 травня російський літак скинув бомбу ФАБ-500 на місто Бєлгород, в результаті чого було поранено 7 осіб, пошкоджено 31 будинок і 10 автомобілів. Російська влада вирішила приховати причину падіння цієї бомби, як і той факт, що вона була російською.
Таким чином, щонайменше 93 рази російські ПКС випадково бомбили Бєлгородську область і окуповані території України за останні 4 місяці,
– написали журналісти.
Російське ЗМІ також зазначило, що майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в окупованій частині Донецької області.
У Бєлгороді було влучання у багатоповерхівку
- У Бєлгороді 12 травня бомба влучила у багатоповерхівку. Внаслідок цього там обвалився під'їзд, а також загинули і постраждали люди.
- У міністерстві надзвичайних справ Росії вранці 13 травня повідомили, що звільнили з-під завалів 15 тіл. Серед загиблих щонайменше 2 дитини.
- Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков розповідав, що внаслідок інциденту у Бєлгороді постраждало 20 осіб, зокрема неповнолітні. За словами російських рятувальників, вдалося врятувати 17 осіб. Пошуково-рятувальну операцію було завершено загалом за добу.
- OSINT-аналітик Tendar заявляв, що цей будинок цілком могли обстріляти самі росіяни. Зокрема, він наголосив, що в будівлю могли влучити ззаду, тобто з півночі, або ж підірвати зсередини.
- Аналітик також відкинув звинувачення України в обстрілі багатоповерхівки в Бєлгороді. Він також порівняв цю подію з терактами, які трапилися у Москві 1999 року, вказавши на схожість ситуацій.