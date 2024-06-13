Про це стало відомо журналістам російського опозиційного медіа ASTRA, які посилаються на джерела в екстрених службах Бєлгородської області.

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Росіяни скинули 93 бомби на Бєлгородщину й окуповані території

Російські журналісти повідомили, що за 11 і 12 червня в Бєлгородській області знайшли щонайменше ще 5 авіабомб. Це сталося у селах Неклюдове, Новостроївка Цепляєво-друге, та у селищах Батрацька Дача і Ленінське.

У всіх п'яти випадках, за даними росЗМІ, ніхто не постраждав.

У виданні також нагадали, що 4 травня російський літак скинув бомбу ФАБ-500 на місто Бєлгород, в результаті чого було поранено 7 осіб, пошкоджено 31 будинок і 10 автомобілів. Російська влада вирішила приховати причину падіння цієї бомби, як і той факт, що вона була російською.

Таким чином, щонайменше 93 рази російські ПКС випадково бомбили Бєлгородську область і окуповані території України за останні 4 місяці,

– написали журналісти.

Російське ЗМІ також зазначило, що майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в окупованій частині Донецької області.

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