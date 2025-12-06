У Бєлгороді прогримів сильний вибух: з літака "випала" бомба, якою хотіли атакувати Україну

Ввечері, 6 грудня, у Бєлгороді прогримів потужний вибух, унаслідок якого центр міста залишився без електрики. Як виявилось згодом, причиною інциденту стала російська авіабомба, яка впала з військового літака.

За даними місцевих ЗМІ стало відомо, що літак летів у напрямку кордону з Україною, пише 24 Канал.

Що відомо про вибух у Бєлгороді?

Ввечері 6 грудня місцеві жителі Бєлгорода почули потужний вибух, після якого виникли перебої з електропостачанням у регіоні. За інформацією ЗМІ, вибух стався у Східному окрузі, неподалік електропідстанції.

Перед інцидентом не оголошували повітряну тривогу, однак місцеві чули звук літака, який летів у напрямку кордону з Україною. ЗМІ зазначають, що, ймовірно, саме з нього і випала російська авіабомба. Водночас росіяни стверджують, що вибух був надзвичайно потужний – над дахами будинків ніби пройшов "дощ з уламків, землі та камінців".

Губернатор Бєлгородської області назвав падіння російської авіабомби в районі електропідстанції "прильотом невстановленого боєприпасу". За його словами, внаслідок вибуху постраждав один місцевий житель, у нього діагностували баротравму – діагноз, типовий для детонації фугасної авіабомби. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено вантажний автомобіль та вибито вікна у двох приватних будинках.

Наразі в частини міста та Бєлгородської області спостерігаються перебої з електропостачанням.

Чи траплялись раніше у Росії схожі випадки?