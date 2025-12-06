Укр Рус
6 грудня, 20:26
У Бєлгороді прогримів сильний вибух: з літака "випала" бомба, якою хотіли атакувати Україну

Діана Подзігун
Основні тези
  • Увечері 6 грудня у Бєлгороді вибухнула російська авіабомба, що впала з військового літака, через що центр міста залишився без електрики.
  • Вибух пошкодив вантажний автомобіль і приватні будинки, постраждав один місцевий житель з баротравмою, а в місті залишаються перебої з електропостачанням.

Ввечері, 6 грудня, у Бєлгороді прогримів потужний вибух, унаслідок якого центр міста залишився без електрики. Як виявилось згодом, причиною інциденту стала російська авіабомба, яка впала з військового літака.

За даними місцевих ЗМІ стало відомо, що літак летів у напрямку кордону з Україною, пише 24 Канал

Що відомо про вибух у Бєлгороді? 

Ввечері 6 грудня місцеві жителі Бєлгорода почули потужний вибух, після якого виникли перебої з електропостачанням у регіоні. За інформацією ЗМІ, вибух стався у Східному окрузі, неподалік електропідстанції.

Перед інцидентом не оголошували повітряну тривогу, однак місцеві чули звук літака, який летів у напрямку кордону з Україною. ЗМІ зазначають, що, ймовірно, саме з нього і випала російська авіабомба. Водночас росіяни стверджують, що вибух був надзвичайно потужний – над дахами будинків ніби пройшов "дощ з уламків, землі та камінців". 

Губернатор Бєлгородської області назвав падіння російської авіабомби в районі електропідстанції "прильотом невстановленого боєприпасу". За його словами, внаслідок вибуху постраждав один місцевий житель, у нього діагностували баротравму – діагноз, типовий для детонації фугасної авіабомби. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено вантажний автомобіль та вибито вікна у двох приватних будинках.

Наразі в частини міста та Бєлгородської області спостерігаються перебої з електропостачанням.

Чи траплялись раніше у Росії схожі випадки? 

  • Відомо, що подібні інциденти вже траплялись в регіоні. Російські літаки випадково випускали авіабомби на Бєлгород у квітні 2023 року та у листопаді 2024 року. 

  • За даними росЗМІ, станом на літо 2024 року, ворожі літаки випадково скинули на свою ж територію майже 100 ФАБ

  • Близько 40 бомб, що впали, досі не можуть бути розміновані в окупованій Донецькій області. 

  • Російські ПКС щонайменше 93 рази випадково бомбили Бєлгородську область та окуповані території України. 