На Львовщине в многоэтажке взорвалась граната: виновником оказался пьяный мужчина

В городе Шептицкий в результате неосторожного обращения с гранатой в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв. Инцидент произошел около 05:00 утра 5 ноября.

Взрыв произошел по адресу проспект Шевченко, 9. На место прибыли скорая помощь, спасатели и полиция, передает 24 Канал со ссылкой на Шептицкий городской совет.

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Какие последствия вызвал взрыв

Начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Шептицкого горсовета Иван Васько говорит, что, скорее всего, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой.

Установлено, что в квартире находилась женщина с малолетним ребенком и ее муж, который, скорее всего, разбирал запал учебной пушки,

– сообщает Иван Васько.

В полиции Львовщины рассказали, что пострадавший 27-летний житель квартиры был в нетрезвом состоянии. После взрыва запала, мужчина получил ранение руки, но от госпитализации отказался.

Полицейские открыли уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Похожие случаи случались и раньше. В Луцке внук спас от взрыва гранаты свою бабушку. В результате инцидента пострадали пять человек.